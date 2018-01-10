Bigbang.io, sadece online oynanan, hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz uzay oyunu. Astronotların yerine geçtiğiniz arcade oyunda gezegenlerin etrafında dolanan diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Etrafınızdaki objeler hayatta kalma sürenizi artırırken, en ufak hatanız hayatınıza mal olabiliyor.

Gerçek zamanlı çok oyunculu uzay oyununda hayatta kalmayı başaran son oyuncu ödüllerin sahibi oluyor. Uzayın derinliklerinde diğer oyuncularla (en fazla 16 oyuncu katılabiliyor) savaşarak mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Son hayatta kalan olmak gerçekten zor. Diğer .io oyunları gibi siz yeni başlarken diğer oyuncular çoktan yerini almış oluyor. Haritadaki öğeleri topladıklarından sizden çok daha güçlü oluyorlar. Bu yüzden oyuna ilk katıldığınızda saldırıdan ziyade kaçışı düşünün.