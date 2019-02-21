Alışılmış şehir inşa etme oyunlarından farklı olarak tasarlanmış bir oyun olan BigCompany: Skytopia, hayalinizdeki şehri gökyüzüne kurabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ile desteklenen oyunda, uçan balonlar yardımıyla şehrinizi gökyüzüne inşa edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi şehrinizi kurabilir ve birçok alanda üretim yaparak ticaret yapabilirsiniz. Oyun esnasında Tesla ve daha birçok farklı tarihçi ile tanışıp bilimsel konularda yardım alabilirsiniz. Ayrıca dünyanın dört bir yanından girişimcilerle ticaret yapabilir ve şehrinizi geliştirmek için daha fazla para kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde şehrinizi inşa etmek için kullanacağınız birçok farklı bina yer almaktadır. Binaları kurarken faydalanacağınız çeşitli aletler ve işçiler bulunmaktadır. Ayrıca binaların inşasında kullanabileceğiniz ve şehri düzenlerken faydalanabileceğiniz taşıma balonları da oyun içerisinde mevcut.

Yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan BigCompany: Skytopia , Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuzca oynayabileceğiniz kaliteli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.