Bigo Live, 150’den fazla ülkede kullanılan, dünya genelinde 300 milyondan fazla indirme alan sosyal ağ uygulaması. Google Play’de 185 kez öne çıkan uygulamalar arasında yer alan Bigo Live, canlı yayın açabileceğiniz, görüntülü sohbet edebileceğiniz, oyun videoları izleyip oyunlar oynayabileceeğiniz bir sosyal platform.

Sosyal iletişim ağları arasında en iyisi gösterilen BIGO LIVE’da canlı yayında oyunlar oynanıyor, şarkılar söyleniyor, vLog’lar yayınlanıyor, yemek videoları çekiliyor… Her açtığınızda yayın yapan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Milyonlarca yayıncı, dansçı, şarkıcı, gurme, komedyen ve daha fazlası muhteşem canlı yayınlar ve videolar hazırlıyor. Birebir sohbet veya 9 kişiye kadarr grup sohbeti gerçekleştirilebiliyor. Yeni insanlarla sohbet etmek veya öylesine konuşmak mı istiyorsunuz? BIGO, sizi yakınınızdakilerle veya dünya genelinde kişilerle eşleştirebiliyor.

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