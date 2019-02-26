Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetin sunulan Bit City, hayalinizdeki şehri kurup yönetebileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Küçük bir kasabayken aldığınız bölgeyi sürekli olarak geliştirerek ve genişleterek büyük bir şehre dönüştürebilirsiniz. Şehrinizdeki binaları ve yolları dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Hava alanları, karayolları, tren yolları ve benzeri ulaşım yerleri yaparak şehrin gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Boş alanları farklı binalarla ve mekanlarla donatarak şehri sürekli olarak büyütebilir ve metropol haline getirebilirsiniz.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oldukça eğlenceli bir hal almış bu oyunda yapmanız gereken, şehri doğru yönetmek ve geliştirmektir. Ulaşımda kullanabileceğiniz uçak, araba, otobüs, tren, helikopter, metro ve daha birçok farklı araç ile şehre lüks bir yaşam getirebilirsiniz. Ayrıca çeşitli marketler, mağazalar, benzin istasyonları, oto sanayi ve benzeri ticaret alanları oluşturarak şehrin hızla gelişmesini sağlayabilirsiniz.

Bir milyondan fazla oyuncu kitlesine ulaşan Bit City, Android ve İOS işlemciye sahip cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.