Sıfırdan yeni bir hayata başlayarak seçtiğiniz konu üzerinden hayatınızı şekillendirebileceğiniz BitLife, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Doğumunuzdan başlayarak öleceğiniz ana kadar her ayrıntıyı yaşayabileceğiniz ve hayatınızı kendi tercihleriniz doğrultusunda yönlendirebileceğiniz bu oyunda amaç, doğduğunuz günden itibaren örnek bir vatandaş olarak hayata devam etmek ve görevleri tamamlayarak büyük başarılara imza atmaktır. Bu hikaye oyunu ile bir karakteri yöneterek okula gidebilir, evlenebilir, iş sahibi olabilir ve saha onlarca hayat aktivitesine katılabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda hayatınızı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Okul tercihleri, evleneceğiniz kadın ve daha birçok faaliyeti kendi seçimleriniz sonucu gerçekleştirebilirsiniz. Örnek bir vatandaş olarak oyuna devam edebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan BitLife, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyunudur.