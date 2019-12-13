Black Desert Mobile, 150 ülkede 10 milyon oyuncusu bulunan açık dünya MMORPG oyunu. Pearl Abyss tarafından geliştirilen devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyununun mobil sürümü “En iyi mobil MMO oyunu”, “Gerçek MMO deneyimi”, “Mobildeki en güzel fantastik MMO” olarak gösteriliyor. Sadece Android platformunda 1M indirmeyi geçen oyun, türünün en iyilerinden.

Yaşayan açık dünyaya sahip MMORPG Black Desert’de hızlı ve aksiyon dolu dövüş deneyimi yaşıyor, yaratıkları, devasa boss’ları avlıyor hatta Tanrılarla savaşıyor, belirli bölgelerdeki kaleleri kuşatıyor, balıkçılık, ticaret, üretim gibi hayat becerilerinizi geliştiriyor ve çok daha fazlasını yapıyorsunuz. Velia ve Olvia gibi kıyı kasabalarından Calpheon’un geniş düzlüklerine ve Valencia’nın çöllerine uzanan dünyada keşfedeceğiniz birçok yer var. Karakter tarafında dinamik becerilere sahip beş benzersiz sınıf arasından seçim yapıyorsunuz. Basit araçlarla karakterlerinizi özgürce özelleştirebiliyorsunuz.

Black Desert Mobile Android Oyunu Özellikleri