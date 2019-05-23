Blocksbuster, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi yepyeni sürükleyici bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Blocksbuster, birbirinden zorlu bölümleri tamamlayarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda önünüze çıkan herşeyi deliğe sokarak puan kazanıyor ve bölümü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Engellere de dikkat etmeniz gereken oyunda becerilerinizi ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda renkli görseller bulunuyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalısınız. Kolay bir oynanışa sahip olan Blocksbuster oyununu her şartta rahatca oynayabiliyorsunuz.

Blocksbuster oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.