Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan BlockStarPlanet, bloklar yardımı ile istediğiniz objeyi tasarlayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafiklerin ve efektlerin yer aldığı bu oyunda yapmanız gereken, küp şeklindeki bloklardan farklı eşyalar tasarlamak ve kendinize ait bir koleksiyon oluşturmaktır. Oyunda, bloklarla bir şey inşa ederken kullanabileceğiniz temel araçlar bulunmaktadır. Bu araçlar sayesinde blokları kesebilir, boyayabilir ve daha birçok farklı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Küp şeklindeki blokları tek tek yerleştirerek ister bir insan figürü oluşturabilir, isterseniz de bir bina inşa edebilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı özellikte ve renkte onlarca blok bulunmaktadır. Bu blokları kullanarak kendinize ait bir karakter oluşturmalı ve yeni bölgeler keşfetmelisiniz. Online oynayarak arkadaşlarınızla birlikte farklı tasarımlar yapabilir ve oyun esnasında sohbet edebilirsiniz. Eşsiz bir deneyim sunan bu oyun ile eğlenceli dakikalar geçirebilir ve maceraya doyabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan BlockStarPlanet, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.