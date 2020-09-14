Box Office Tycoon

Film endüstrisinde yeni gişe kralı siz olun: Hollywood'da film üretecek ve milyonlara izletecek bir film imparatorluğu kurun. Idle Tycoon Management oyunlarını seviyorsanız, bu yeni film üretme oyunu uçuracak. Gişe imparatorluğunuz büyüdükçe para kazanın, insanlara yeni filmler izletin.

Madenci veya çiftçi olmaktan ya da bir tema parkı, fitness salonu, şehir, süpermarket, fabrika, hapishane, yemek ya da otel imparatorluğu kurmaktan bıktınız mı? O halde Hollywood'un aranan yeni film kralı kapitalisti olmaya hazır mısın?

Elinizde barındırdığınız film salonları çevrimdışıyken veya oyunla ilgilenmiyorken bile para üretmeye devam ediyor. Müşterilerin sinema salonunuzla etkileşimlerini izleyin ve filmlere gösterdikleri reaksiyonları dikkate alın. Oyun salonları, karaoke, tiyatrolar, bilet gişeleri ve daha fazlasını inşa edin.

En zengin sinema girişimcisi olun: Kendi işinizi kurun, para kazanın ve dünyanın en iyi sinema kralı olun!