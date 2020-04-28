Mobil dünyada oyunculara rengarenk bulmacalar sunan Brain Boom kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

Mobil piyasadaki en başarılı mobil oyunlar arasında yer alan Brain Boom günümüzde Android ve iOS platformların da oynaması ücretsiz olarak oynanmaya devam edilirken diğer yandan da kitlesini artırmaya devam ediyor.

Aylardır süren Corona Virüsü tehlikesi nedeniyle evlere kapanan halk konsol, mobil ve bilgisayar platformlarına yönelmeye devam ederken sunuculardaki oyuncu sayısı da artıyor.

Bulmaca oyunları arasında yer alan Brain Boom’da bu durumdan nasibini alanlar arasında yer alıyor. Yunbu Arcade tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Brain Boom 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Bünyesinde birçok türde bulmacaya ev sahipliği yapan başarılı oyun ne yazık ki Türkçe dil desteğine sahip değil. Yapım İngilizce olarak oynanıyor.