Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız ve eğlenceye doyacağınız Brainzzz, farklı kategoride birçok zeka oyununu oynayarak stres atacağınız ve zihninizi açacağınız eşsiz bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve düşündürücü bulmacaları ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, oynamak istediğiniz alanı seçerek zorluk seviyesini belirlemek ve birbirinden zorlu bölümlerde mücadele etmektir. Oyunda birden fazla alanda bulmaca ve eşleştirme bölümüne rastlayabilir ve dilediğiniz platformda yarışabilirsiniz.

Maksimum puan toplayarak yeni seviyelerin kilidini açabilir ve rekor denemeleri yapabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve zihin açıcı bulmacaları ile bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda tangram, sudoku, yapboz, eşleştirme, çizgi çekme, labirent ve birbirinden eğlenceli daha onlarca bölüm yer almaktadır. Dilediğiniz oyunu seçerek keyifli anlar geçirebilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz.

Milyonlarca oyuncu tarafından sevilere oynanan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Brainzzz’e bulmaca oyunları kategorisinden ulaşarak cihazınıza kurabilir ve yeni rekor denemeleri yaparak zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.