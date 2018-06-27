Brawl Stars, Clash of Clans ve Clash Royale oyunlarının yapımcısı Supercell’in imzasını taşıyan multiplayer battle royale oyunu. Kavga etmeyi, savaşmayı seven ilginç karakterlerin yer aldığı oyunda aksiyon hiç dinmiyor. Battle royale oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

Sadece Android değil, mobil platformda en çok oynanan, milyarlarca indirmeye ulaşan iki strateji oyunu Clash of Clans ile Clash Royale’i yapan şirketin olmasıyla öne çıkan aksiyon oyunu Brawl Stars, hem solo (tek oyunculu) hem de multiplayer (çok oyunculu) oynama seçeneği sunuyor. Çok oyunculu modda üçerli takımlar halinde gerçek zamanlı olarak mücadele verirken, tek oyunculu modda da yapay zekaya karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Modlardan biraz daha ayrıntılı bahsetmek gerekirse, Showdown, tek ve arkadaşlarınıza karşı oynadığınız son hayatta kalmayı başaranın kazandığı bir oyun modu. Gem Grab, karşı takımla kapışırken değerli taşları toplamaya çalıştığınız, 10 taş toplayan takımın kazandığı bir oyun modu. Bounty, rakipleri alt üst ederek takımınız için yıldız topladığınız, maç sonunda en çok yıldız toplayan takımın kazandığı bir oyun modu. Heist, güvenliği kırma ve eşya koruma üzerine kurulu süre sınırlı bir oyun modu. Brawl Ball da takımınızın işi bitmeden iki gol bulmaya çalıştığınız bir mod.

Süper yeteneklere sahip, güç puanlarıyla geliştirilebilen ve farklı görünümlere bürünen birbirinden ilgi çekici karakterlerin yer aldığı hızlı tempolu, süper eğlenceli bir battle royale oyunu Brawl Stars.