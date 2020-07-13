Brawlhalla, Ubisoft’un PC’den sonra mobil platforma açtığı ücretsiz oynanabilir platform dövüş oyunu. Çapraz platform desteğiyle tek maçta 8 oyuncuya kadar online oynamayı destekleyen oyunun dünya genelinde 40 milyonun üzerinde oyuncusu bulunuyor. Herkesee açık sıralama bazlı mücadelelere katılın veya arkadaşlarınızla birlikte oynamak üzere özel odalar oluşturun. Sık güncellemelerle yeni içeriklerin eklediği oyunda tempo hiç düşmüyor!

Ubisoft Entertainment tarafından geliştirilen Brawlhalla, platform öğeleri de içeren bir dövüş oyunu. Oynaması tamamen ücretsiz, avantaj elde etmek için satın alım yapmanız gerekmiyor. Sınıfının en iyisi, kayıt etme ve oynanışı yeniden izleme sunuyor. Çok sayıda harita mevcut. Tek oyuncu turnuva modu ve hızlı eşleşme, düşük gecikmeli oynanış sunan online mod dışında haftalık mücadeleler düzenleniyor. Hatta e-spor etkinlikleri ve turnuvaları dahi düzenleniyor. Klavye ve kontrolcü ile de oynayabiliyorsunuz.

Brawlhalla Android Oyunu Özellikleri