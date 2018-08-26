BreakMi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Kendi türünde eşsiz bir yapıya sahip olan oyunda renkli çemberleri kırmaya ve puanlar toplamaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan BreakMi, renkli çemberleri kırıp puanlar kazandığınız bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana tıklamak ve renkli topları fırlatmak. Farklı özel güçler kullanıp işinizi de kolaylaştırabileceğiniz oyunda tüm parçaları yok etmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı oyun modlarına da sahip olan BreakMi, sizleri bekliyor.

BreakMi oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.