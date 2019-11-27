Büyülü bir araziye inşa ettiğiniz çiftliği yöneterek çeşitli alanlarda üretim yapacağınız ve ticarete atılarak çiftliğinizi genişleteceğiniz Brownies, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Ayrıntılı grafikleri ve keyif veren ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayalini kurduğunuz çiftliği inşa ederek çeşitli binalar ve üretim alanları kurarak ekonomik dengeyi sağlamaktır. Çiftlik faaliyetlerini sürdürürken vahşi hayvanlarla ve cadılarla mücadele ederek meyve ve sebzelerinizi korumalısınız. Aksi taktirde çiftliğinizdeki tüm her şeyi talan ederler ve yeniden üretim yapmak zorunda kalırsınız. Sürükleyici özelliği ve kategorisindeki diğer oyunlardan farklı olarak hazırlanmış konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizi geliştirmek için inşa edeceğiniz onlarca farklı bina ve tarlalara ekebileceğiniz sayısız sebze ve meyve bulunmaktadır. Ayrıca 50’den fazla zorlu bölüm ve her bölümde macera dolu görevler yer almaktadır. Simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan Brownies, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.