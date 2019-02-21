Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan BrutalMania.io ile sürükleyici savaşlara katılmaya hazır olun!

Night Steed S.C. imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan BrutalMania.io ile birbirinden zorlu savaşlara dahil olacağız. Oldukça basit grafiklere ve basit içeriklere sahip olan oyunda orta dereceli bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda 100 binden fazla oyuncu mücadele ediyor. Düşman orduları ile yüzleşeceğimiz yapımda dövüş arenasında birbirinden farklı düşmanlar ile savaşacağız.

Google Play’de 4.8 gibi bir değerlendirme puanına sahip olan oyun, yayınlandığı günden bu yana iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.