İndir
BrutalMania.io 1.0.18 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Aksiyon
  5. BrutalMania.io - Android İçin Aksiyon Oyunudur

BrutalMania.io

1.0.18
Android
BrutalMania.io
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Düşman orduları ile çarpışacağız.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan BrutalMania.io ile sürükleyici savaşlara katılmaya hazır olun!

Night Steed S.C. imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan BrutalMania.io ile birbirinden zorlu savaşlara dahil olacağız. Oldukça basit grafiklere ve basit içeriklere sahip olan oyunda orta dereceli bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda 100 binden fazla oyuncu mücadele ediyor. Düşman orduları ile yüzleşeceğimiz yapımda dövüş arenasında birbirinden farklı düşmanlar ile savaşacağız.

Google Play’de 4.8 gibi bir değerlendirme puanına sahip olan oyun, yayınlandığı günden bu yana iki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü