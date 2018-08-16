Bumper.io, rakiplerinizi düşmeye zorlayarak hayatta kalmaya çalıştığınız bir mobil oyun. Voodoo’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan yapımda adada hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Duranın, mücadele etmeyenin denizi boyladığı online oyunda seviye yükseldikçe heyecan da artıyor.

Mobil platforma basit görselli bağımlılık yapan oyunlar çıkartan popüler geliştirici Voodoo’nun Bumper.io adını verdiği oyunda adada yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Rakiplerinize çarparak denize düşmelerini sağlıyorsunuz. Adada tek başınıza kalmayı başarırsanız daha fazla düşmanla karşılaşacağınız sonraki bölüme geçiyorsunuz. Karakterinizin gelişimini dondurmaları yiyerek sağlıyorsunuz. Her dondurma sonrası daha da büyük güçleniyorsunuz. Bu noktada boyun önemli olmadığını, mücadele gücünün öne çıktığını belirtmek gerek. Sizden katbekat büyük rakibinizi farklı noktalardan dürterek denize düşürebilirsiniz. Tabii ki; rakibinizle aynı kaderi de paylaşabilirsiniz.