Mobil platformun ünlü isimlerinden bir tanesi olan FM by Bubadu yepyeni oyunlar ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Başarılı geliştirici Android ve iOS platformlarına yepyeni oyunlar sundu.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan Burger Deluxe rengarenk yapısı ile oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor. HD kalitedeki grafik açıları ile oyuncularına birbirinden farklı burgerleri hazırlama fırsatı veren yapım aksiyon ve gerilimden uzak eğlence yüklü bir oynanışa sahip.

Hemen hemen her yaştan oyuncuya hitap eden başarılı oyun kolay kullanımı, basit arayüzü ve renkli içerikleri ile günümüze kadar epey geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Mobil platformda bir milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım Google Play üzerinde 4.2 gibi bir derecelendirmeye sahip.