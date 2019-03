Call of Duty: Mobile APK indirerek PC’deki en iyi FPS oyununu mobil cihazınızda herkesten önce oynayabilirsiniz. Activision ve Tencent Games ile birlikte mobil platforma çıkardığı Call of Duty mobil oyunu Call of Duty: Legends of War, orijinal CoD oyunundaki tüm karakter, harita, silah, ekipman ve savaş ruhunu sunuyor. Team Deathmatch, Frontline, PvE zombi, PvP dahil farklı birçok oyun moduyla geliyor.

Mobil platformda orijinal Call of Duty oyunundan uyarlanan ilk mobil oyun olma özelliğini taşıyan Call of Duty: Legends of War Mobile’da Captain Price, Ghost ve diğer ironik Call of Duty karakterleriyle gerçek zamanlı çok oyunculu çarpışmalara giriyorsunuz. Hızlı tempolu taktiksel oynanış sunan Call of Duty Mobile oyunu, detayların göze çarptığı, etkileyici efektler sunan AAA konsol kalitesinde grafikleriyle görsel anlamda da kalitesini ortaya koyuyor. Farklı oyun modlarında 5’e 5 gerçek oyunculara karşı online savaşıyor, tek olarak veya arkadaşlarınızla birlikte zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Nuketown, Crash, Hijacked ve diğer bilinen klasik Call of Duty haritalarında karşı karşıya geliyorsunuz. Kahramanlarınızı, silahlarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Online multiplayer maçlar boyunca kazanılan özel destek sistemi Scorestreaks de mobil sürümde unutulmamış.

Call of Duty: Legends of War Özellikleri: