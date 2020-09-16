CapCut (Viamaker) Android, Google Play’de 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz video düzenleme uygulaması. Android telefonunuzla çektiğiniz videoları YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşmadan önce düzenleyebileceğiniz basit, etkili ve de ücretsiz bir mobil uygulama arıyorsanız CapCut’ı (eski adıyla Viamaker) denemelisiniz.

Android telefonunuzda videolarınızı hızlıca düzenleyebileceğiniz bir uygulama arıyorsanız tüm araçları ücretsiz, sınırsız kullanmanıza izin veren Viamaker’ı (yeni adı CapCut) tavsiye ederim. Instagram ve diğer sosyal mecralarda beğeni, takipçi sayınızı artırmanıza yardımcı olacak inanılmaz videolar oluşturmanızı sağlayan CapCut’da kesme, ters çevirme, değiştirme, filtre uygulama, güzellik efekti verme, arka plana müzik ekleme, yazı tipleri ve etiketlerle süsleme, sihirli efektler verme dahil birçok şeyi yapabiliyorsunuz.

CapCut (Viamaker) Android Video Düzenleme Uygulaması Özellikleri