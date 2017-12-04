Captain Tsubasa, Türkiye’de 90’lı yıllarda yayınlanmaya başlayan efsane çizgi filmin mobil oyunu. Kaptan Tsubasa Ozora’nın hayatını anlatan Japon yapımı çizgi filmde hafızalarımıza kazınan tüm saha ve oyuncu hareketleri olduğu gibi oyuna aktarılmış. Mobil platformda ücretsiz indirilmeye sunulmasıyla sevindiren futbol oyunu ile çocukluğumuza gidiyoruz.

90’ların unutulmaz çizgi filmi, yakınlarda yeniden ekranlara döneceği konuşulan Kaptan Tsubasa’nın mobil platforma uyarlanan oyununda kendi rüya takımımızı kurup dünya genelinde oyunculara karşı mücadele ediyoruz. Oyuncularımızı eğitebiliyor, geliştirebiliyor, hatta özel yetenek kazandırabiliyoruz. Oyuncularımız ve takımımızı dilediğimizce geliştirebiliyoruz. Oyunun güzel yanı; hikaye modu da sunması. Bu modda çizgi filmin orijinal hikayesi bozulmadan aktarılmış. Çizgi filmi izlemiş olan biriyseniz hikaye modunda soluksuz saatlerinizi harcayabilirsiniz.

Bitmek bilmeyen yokuşlu sahada maçlar izlediğimiz çizgi filmin oyununda da özel hareketler unutulmamış. Kaptan Tsubasa’nın drive şutundan Kojiro Hyuga’nın kaplan şutuna, tüm hareketler mevcut. Karakterlerin sesleri de aktarılmış.