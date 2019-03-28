Car Parking Pro, mobilde en kaliteli grafiklere sahip araba park etme oyunu. Mobil platformda en çok indirilip oynanan araba kaydırma/yanlama oyunu Drift Max Pro’nun geliştiricilerinin imzasını taşıyan simülasyon oyunu, ilk olarak Android telefon kullanıcılarına merhaba diyor.

Android telefonunuza ücretsiz indirip internetsiz oynayabileceğiniz araba park etme oyunu Car Parking Pro’da zorluklarla dolu bölümler içeren kariyer modundan beşer sezon içeren imkansız moda farklı oyun modlarının yanında bonus bölümler bulunuyor. Spor arabalar dışında otobüs, tır ve römorku park edilmesi güç yerlere kusursuzca park etmeniz isteniyor. Dış ve kokpit iki farklı kamera açısından aracınızı sürebiliyorsunuz. Aracınızın renginden plakasına jantından park sensörlerine her şeyi modifiye edebiliyor, motor ve performans yükseltmesi, geliştirme yapabiliyorsunuz.

Car Parking Pro Özellikleri