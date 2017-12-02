Castleclysm, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Büyülü ve mistik bir atmosfere sahip olan oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz zevkli bir mobil oyun olan Castleclysm, öfkeli köylülerle mücadele ettiğiniz bir oyundur. Hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda her türlü eşyayı kullanarak kendinizi savunuyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Eşsiz atmosferiyle de dikkat çeken oyunda zorlu düşmanlar yer alıyor. Farklı türde silahları da kontrol edebileceğiniz oyunda sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer can sıkıntınızı geçirmek için bir oyun arıyorsanız Castleclysm tam size göre diyebilirim. Kaliteli grafikleri ve kolay kontrolleriyle karşımıza çıkan Castleclysm oyununu mutlaka denemelisiniz.

Castleclysm oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.