Yeni evlenecek çiftlere yönelik hazırlanan Çeyiz Listem uygulaması düğün alışverişlerinizde size kolaylık sağlıyor.

Evlenme hazırlığı yapan çiftlerin en zorlandığı ve sıkıntıya girdiği konulardan biri de çeyiz alışverişlerini yapmak oluyor. Ev için ihtiyaç duyabileceğiniz çay kaşığından beyaz eşyaya kadar birçok ürünü unutmadan, alışverişi tam anlamıyla halledebilmek de oldukça zor bir durum. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Çeyiz Listem uygulaması da, çeşitli kategorilerde sunulan hazır listeler sayesinde alışveriş listenizi önceden hazırlayıp işinizi kolaylaştırmayı hedefliyor.