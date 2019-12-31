Klasik satranç oyunundan farklı olarak tasarlanan ve ilginç bir stratejiyle oynanan ChessFinity, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen eğitici bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.

İlginç oyun mantığı ve kreatif tasarsımı ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, satrançtaki taşlardan yararlanarak sonsuz bir platformda çeşitli stratejiler kurarak ileri doğru yol almak ve taşlarında hamle özelliklerinden faydalanarak maksimum sürede hayatta kalmak için mücadele etmektir.

Farklı kuralları ve zeka geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Başlangıç noktasında yer alan taşla ilk hamleyi yaparak oyunu başlatabilir ve 5’li bloklardan oluşan sonsu bir parkurda ilerleyerek platformdaki altınları toplamalısınız.

Taşların tüm özellikleri standart satranç oyunundakilerle aynıdır. Örneğin, atı kullanarak ‘’L’’ şeklinde hamleler yapabilir ve boş alanlardan faydalanarak altınları toplayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara ücretsiz olarak sunulan ve mobil platformda klasik oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ChessFinity, ilginç bir oyun olarak öne çıkmaktadır.