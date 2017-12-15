Chimney Post, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda blokları vurmaya ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Sonsuz oyun moduna sahip bir mobil oyun olan Chimney Post, arkadaşlarınızla kıyasıya yarışabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunudur. Bacaları vurarak ilerlediğiniz oyunda tehlikeli yolculuklara dahil oluyorsunuz. Tek dokunuş moduyla oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Kaliteli görselleri ve renkli atmosferiyle çocukların da beğenerek oynayabileceği Chimney Post'u sakın kaçırmayın. Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz oyun aynı zamanda bağımlılık etkisi de bir hayli yüksek bir oyundur. Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık etkisi ile müptelası olabileceğiniz türden bir mobil oyundur. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Chimney Post'u sakın kaçırmayın.

Chimney Post oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.