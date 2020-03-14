Chores oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda indirebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Ev işleri yapmak çoğu insanın çok hoşuna gitmez. Bir çok yoğun işlerin arasında temizliği de halletmen gerekiyor. Oynadıkça temizlik hastası olacağın efsane bir oyun. Annenize tüm ev işlerini yapabileceğinizi gösterin ve sizinle gurur duymasını sağlayın. Temizlik denince akla üstünkörü bir temizlik gelebilir. Fakat bu kadar kolay bir oyun değil. Her farklı görev size yeni bir yetenek kazandıracaktır. Öncelikle planlı ve titiz bir iş çıkarman gerekiyor. Yeteneklerinizi test eden bir çok benzersiz oyun deneyimi sizlerle.

Ayrıca üstün gerçekçi oynanış şekli ile bağımlı olacağınız bir oyun. Ütü, temizlik, yıkama, biçme, tırmıklama, toplama ya da sadece kirli tuvaleti yıkamak eskiden zor geliyordu. Ama artık bu oyundan sonra çok eğlenceli gelecek ve keyifle yapmak isteyeceksin. Hatta arka bahçeyi temizlemek dünyanın en iyi aktivitesi olacak senin için. Yemek yapmadaki yeteneklerine de bir bakalım.

Yapılacaklar listesindeki her şeyi tamamlamaya çalış. Günlük görevlerin üstesinden gelmeye çalış. Hayatını düzene sokmak ve planlı çalışmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Sen de indirip oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.