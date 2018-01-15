Cinepic, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir video düzenleme uygulaması olarak dikkat çekiyor. Büyüleyici 15 saniyelik videolar oluşturmanızı sağlayan bir uygulama olan Cinepic ile yaratıcılığınızı konuşturabiliyorsunuz.

Özel anlarınızı birleştirip harika videolar ortaya çıkarmanızı sağlayacak türden bir mobil uygulama olan Cinepic, özel efektleri ve onlarca işlevsel özelliğiyle dikkat çekiyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile yüzlerce farklı kombinasyonda videolar oluşturabiliyorsunuz. Unutulmaz anlarınızı daha da özel kılmak için tercih edebileceğiniz uygulama sizleri bekliyor. Müzik kütüphanenizden farklı türde müzikleri de videolarınıza ekleyebileceğiniz uygulama ile tamamen ücretsiz bir kullanıma sahip oluyorsunuz. Videolarınızı her türlü sosyal medya hesaplarınızda paylaşabiliyorsunuz. Videolarla kolaj yapmayı sevenlerin telefonlarında mutlaka olması gereken türden bir uygulama olan Cinepic'i sakın kaçırmayın.

Cinepic uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.