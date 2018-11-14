Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan City Drift Legends ile bizleri adrenalin dolu anlar bekliyor.

Greengame ekibi tarafından geliştirilen City Drift Legends, mobil paltformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor. 3D gerçekçi grafiklerin yer aldığı yapımda gerçek araba markaları ve araçlar yer alıyor. Oyunculara zengin bir araba garajı sunan mobil yapımda farklı sınıflara ait araçları deneyimleyebilecek ve adrenalin dolu yarışlara katılabileceğiz.

Klasik oyun modlarına sahip olan mobil simülasyon oyununda dinamik müzikler de yer alıyor. Oyunculara gerçekçi ve sürükleyici bir yarış atmosferi sunan yapım da drift yapabilecek, arabaları parçalayabilecek ve bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağız. Şehrin akıcı trafiğine karşı yarışlar oldukça zorlu geçecek. Sürükleyici bir oynanışa sahip olan simülasyon oyununda pist seçenekleri de bizleri büyüleyecek.

Oyuncular mevcut olan araçlarını kişiselleştirebilecek ve yükseltebilecekler. Farklı parçaları araçlara montajlayabilecek ve kullanabileceğiz. Mobil platformda 4.4 inceleme puanına sahip olan City Drift Legends, şuanda 100 binden fazla oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.