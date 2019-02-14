Citytopia, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor. Hayallerinizi süsleyen şehri kurabileceğiniz bir oyun olan Citytopia ile eşsiz zaman geçirebiliyorsunuz.

Ütopik şehir kurmanız için yardım eden Citytopia, dilediğiniz gibi bir şehir kurmanıza olanak sağlıyor. Şehir yapısını, binaların yerleşimini, yüksekliğini ve daha pek çok detayı dilediğiniz gibi karar verebileceğiniz oyunda hayali bir şehir yaratıyorsunuz. Şehirde yaşayan insanları mutlu etmek için mücadele ettiğiniz oyunda aynı zamanda yeşile de önem vermeniz gerekiyor. Yeşilliklerle dolu bir şehir oluşturmanız gereken oyunda zengin de olabiliyorsunuz. Gayrimenkulleri satın alıp kiralayabileceğiniz ya da tekrardan satabileceğiniz oyunda gerçekçi bir atmosfer yer alıyor. Zorlu görevleri de tamamlayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları sevenlerin yakından ilgilenebileceğini düşündüğüm Citytopia, kapsamlı oynanışıyla da ön plana çıkıyor. Citytopia oyununu kaçırmayın.

Citytopia oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.