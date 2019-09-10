Çocuklarınız ve bebekleriniz için en uygun ve en güzel ürünleri Civilim uygulamasında arayabilirsiniz.
Civilim uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan anne, bebek ve çocuk ürünlerini satın alabilirsiniz.
Anneler, çocuklar ve bebekler için yüzlerce çeşit ürün seçeneği sunan Civilim uygulamasında, ister çocuklarınız için isterseniz de kendiniz için en kaliteli ve en uygun ürünleri satın alabilirsiniz. Ayakkabı, patik, zıbın setleri, battaniye, havlu, çorap, dekorasyon, bebek telsizi, güvenlik ürünleri, beşikler, hamile ürünleri, oyuncak, sağlık ve daha birçok kategoride sunulan ürünlere ulaşabileceğiniz Civilim uygulamasında ürünleri detaylı olarak inceledikten sonra güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.
Çeşitli ürünlere sunulan ücretsiz kargo avantajından da faydalanabileceğiniz Civilim uygulamasında, ürünleri bizzat test ederek satın almak isterseniz Civil mağazalarının konumunu öğrenebilir veya müşteri hizmetlerine danışabilirsiniz.