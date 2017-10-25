Ork'ları yöneten Karanlıklar Lordu'nu bitirin.
Clash Defense, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kule savunma oyunu. Topraklarınıza giren Ork ordusuna karşı mücadele ettiğiniz strateji oyununda en son Karanlıklar Lordu ile tanışıyorsunuz. 24 seviyeden oluşan fantastik temalı Tower Defence (TD) oyununu kesinlikle oynamanızı isterim.
Son derece kaliteli grafiklere sahip kule savunma oyununda ordunuzu toplayıp istilacıları durdurmaya çalışıyorsunuz. Dünyayı yok etme düşüncesinde olan Karanlıklar Lordu’ndan emir alan yeşil yaratıklarla savaşmak elbette kolay olmuyor. Sınırları kırıp yaşam sürdüğünüz topraklara girmeyi başaran Ork’ları etkisiz hale getirmek için kullanabildiğiniz 6 kuleye sahipsiniz. Geliştirebildiğiniz savunma kulelerine ek olarak kahramanlarınızı çok iyi seçmeli ve yönetmelisiniz.
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