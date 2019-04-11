Clean Road, kar temizleme aracı kullandığınız bir simülasyon oyunu. Metrelerce yükselen karları temizleyerek insanların evlerine ulaşmalarını sağladığınız bir yandan da engellerle mücadele ettiğiniz harika bir Android oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz, ufak boyutlu ve aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.

Boyutuna göre kaliteli görseller sunan simülasyon oyununda güçlü kar fırtınası sonucunda yolda ilerlemekte güçlük çeken insanlara yardımcı oluyorsunuz. Yükseltilebilir kar temizleme aracınızla önden yol açarak trafiğin akmasını sağlıyorsunuz. Yolu temizlerken park halinde kara saplanmış araçlar, çöp konteynerları, çocukların yaptığı kardan adamlar ve daha birçok engel karşınıza çıkıyor. Engellerden kaçınarak çalışmanızı sürdürmelisiniz. Seviye atladıkça hava kötüleşiyor, yolu temizlemek zorlaşıyor. Bu noktada aracınızı yükseltmeniz gerekiyor.