Colour Quad, sabır, dikkat, refleks üçlüsünü bir arada isteyen zorlu bir Android oyunu. Oyunun geliştiricisine göre 74 puan üzerine çıkmayı başarırsanız başarılı sayılıyorsunuz. Renk eşleştirmeye dayalı süper eğlenceli bir bulmaca oyunu bizlerle.

Basit görselli çıldırtırıcı derecede zor refleks oyunlarına ayrı bir ilginiz varsa Colour Quad’ı kesinlikle oynamalısınız. Oyunda merkez noktada bulunan renkli bir topu kontrol ediyorsunuz. Puan almak için yapmanız gereken şey oldukça basit; Gelen topun rengi ile büyük topun rengini eşleştirmek. Hangi noktadan ne kadar hızla geleceği belli olmayan tek renk topları ortada bulunan topla bütünleştirmek içinse çemberin ilgili yerine dokunmanız yeterli oluyor. Başlangıçta renk değişimi için yeterli vaktiniz var ancak oyun ilerledikçe toplar hızlandığından renkleri tutturmak zorlaşıyor. Bu noktada ne kadar dikkatli ve parmaklarınızın hızlı olduğunu gösteriyorsunuz.