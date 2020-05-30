Oyuncuları denizlerin ortasına götüren ve birbirinden farklı gemi savaşlarına ev sahipliği yapan Fleet Command II: Battleships & Naval Blitz başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Movga Games tarafından geliştirilen ve mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan başarılı yapım da oyuncular gerçek zamanlı olarak birbirleri ile deniz savaşları yapacaklar. Birbirinden farklı onlarca savaş gemisinin yer aldığı yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak savaşacak, zengin içerik eşliğinde deniz savaşlarını deneyimleyecekler.

Filolara göre farklı tasarlanmış savaş gemilerinin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular tehlikeli sularda yüzecek, farklı silah modelleri ile gemilerini daha etkili hale getirebilecekler.

Çeşitli görsel efektlerin de yer aldığı oyun da dünya çapında oyuncular ile mücadele edebilmek için hem seviyemizi yükseltecek hem de kendimizi geliştirerek hedefleri vurmaya çalışacağız.

PvE ve PvP’nin yanı sıra GvG gibi de oynanış modlarına ev sahipliği yapan Fleet Command II: Battleships & Naval Blitz günümüzde 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.