Zamana karşı yarışarak lezzetli yemekler pişirmek için mücadele vereceğiniz ve kendi restoranlarınızı açarak yüzlerce müşteriye hizmet edeceğiniz Top Cooking Chef, 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve Simülasyon oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, restoranınızın mutfağında aşçı olarak işe koyulmak ve bin bir çeşit yemek üreterek müşterileri memnun etmek için çaba göstermektir. Profesyonel mutfak eşyalarını kullanarak spagetti, pizza, sandviç, hamburger, biftek, deniz ürünleri, asitli içecekler, dondurma, kurabiye, pasta ve daha yüzlerce lezzetli yiyecek ve içecek üretebilirsiniz. Yaptığınız bu ürünleri kendi restoranınızda müşterilerinize sunabilir ve onları memnun ederek seviye atlayabilirsiniz. Para kazanarak restoranlarınızın sayılarını arttırabilir ve dünyanın her bölgesine yayılarak ün yapabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Top Cooking Chef, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.