CopyClip uygulaması, telefonunuzda kopyaladığınız tüm metinleri otomatik olarak panoya kaydediyor.
CopyClip uygulaması Android cihazlarınızda gün içinde kopyaladığınız tüm metinleri otomatik olarak kaydeden bir pano yöneticisi olarak öne çıkıyor.
Akıllı telefonlarımızda gün içinde birçok web sitesinden, mesajdan ve belgeden metinleri kopyalayabiliyoruz. Bu metinleri de yine çeşitli yerlerde kullanmak için ayrı bir not uygulamasına kaydetmek zorunda kalıyoruz. İşte tüm bu zorluklara son vermeyi amaçlayan CopyClip, kopyaladığınız tüm metinleri panoya kaydederek daha sonra erişmenizi de kolaylaştırıyor.
Panoya kopyaladığınız metinleri sabitleme imkanı da sunan CopyClip uygulamasının arayüzü de oldukça basit olduğundan hiç zorluk çekmeyeceğinize inanıyorum. Hızlı erişim bildirimi, maksimum öğe sayısı, maksimum sabit öğe sayısı gibi ayarlamaları da yapmanıza izin veren CopyClip uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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