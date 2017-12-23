CopyClip uygulaması Android cihazlarınızda gün içinde kopyaladığınız tüm metinleri otomatik olarak kaydeden bir pano yöneticisi olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefonlarımızda gün içinde birçok web sitesinden, mesajdan ve belgeden metinleri kopyalayabiliyoruz. Bu metinleri de yine çeşitli yerlerde kullanmak için ayrı bir not uygulamasına kaydetmek zorunda kalıyoruz. İşte tüm bu zorluklara son vermeyi amaçlayan CopyClip, kopyaladığınız tüm metinleri panoya kaydederek daha sonra erişmenizi de kolaylaştırıyor.