Birbirinden farklı kahramanlar ile oyuncuları maceraya çıkaracak olan Corin mobil aksiyon oyunları arasına dahil oldu.

Android platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan yapım da oyuncular birbirinden farklı kahramanları çevrelerinde toplayarak adeta zevk için savaşacak, birbirinden farklı düşmanlara karşı mücadele edecekler.

Eğlenceli ve bol aksiyonlu bir hikâyeye ev sahipliği yapacak olan oyun içerisinde piksel grafiklerin yanı sıra rengarenk bir içerik yapısı da oyuncuları bekleyen sürprizler arasında yer alacak.

Farklı silahları da yaratma fırsatı bularak mevcut kahramanlarımızı daha kuvvetli hale getirecek, canavarları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Basit olarak savaşlara katılacak olan oyuncular farklı dil seçeneklerine ek olarak mevcut olan silahları daha da güçlendirerek daha etkili bir hale gelebilecekler.