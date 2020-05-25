Gizemli bir ajan olarak onlarca farklı görevi başarmaya çalışacağımız Countersnipe nihayet yayınlandı.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara gerilim dolu bir aksiyon deneyimi sunacak olan Countersnipe’de oyuncular gizli bir ajan olarak birbirinden farklı suikastleri gerçekleştirmeye çalışacak, benzersiz görevleri tamamlamak için yeteneklerini sergilemek zorunda kalacaklar.

Dünyanın dört bir yanından oyuncuların ilgiyle oynadığı bir yapı haline gelen Countersnipe titizlikle hazırlanmış HD grafiklerin yanı sıra zengin içeriği ile oyuncuları aksiyona doyurmaya devam ediyor.

3 farklı haritanın ve farklı ajanların yer aldığı bir atmosfer de mücadele edeceğimiz oyun da 25’ten fazla silahın yanı sıra onlarca farklı beceri de bizleri bekleyen içerikler arasında yer alıyor.

Çok oyunculu olarak dünyanın önde gelen ajanları ile mücadele edecek, farklı görevler de onlara engel olacak, hayatta kalarak en iyi ajan olmak için ter dökeceğiz.

180 farklı ustalık seviyesinin yer aldığı yapım da 100’den fazla da kilitli içerik bizleri bekliyor olacak.