Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Creatures Such as We, sürükleyici bir hikayenin başrol kahramanı olarak macera dolu bir serüvene atılacağınız eşsiz bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve gizemli hikayeleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, felsefi bir aşk romanında rolünüzü üstlenerek diyaloglardan yola çıkarak hikayenin devam etmesini sağlamak ve bölüm atlayarak farklı senaryolarda rol almaktır. Ay’da yaşayan yalnız ve stresli bir karakteri canlandırarak hikayeyi dilediğiniz gibi yönlendirebilir ve farklı senaryolar yazarak kaderinizi değiştirebilirsiniz.

Felsefi bir düşünce üzerine hareket etmeli ve ruh ikizinizi bulmak için mücadele etmelisiniz. Hayatta kalmak için çeşitli görevler üstlenmeli ve rolünüzün dışına çıkmadan romanın farklı bölümlerinin kilidini açmalısınız. Sürükleyici senaryosu ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere ücretsiz olarak sunulan Creatures Such as We, sıra dışı bir hikaye ile maceraya atılacağınız kaliteli bir oyundur.