Crossout Mobile, PC, konsol, web tarayıcıların ardından mobil platforma giriş yapan post apokaliptik aksiyon oyunu. Kendi savaş makinenizi yapıp kıyamet sonrası dünyasında gerçek zamanlı takım savaşlarına girdiğiniz oyunda kaynaklar ana hedefiniz. Post apokaliptik temalı PvP savaş oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Mükemmel ötesi grafikleriyle mobil platformda da karşımıza çıkan MMO aksiyon oyunu Crossout’da makineli tüfek, roketatar, küçük tüfek, toplar ve daha birçok silahla donattığınız araçlarla (ağır zırhlı araç, çevik araba, çok amaçlı yük arabası vs.) 4’e 4 savaşlara giriyorsunuz. Gerçekçi hasar sistemi mevcut. Düşmanlarınızın araçlarını hareketsiz hale getirebildiğiniz gibi tamamen savunmasız bırakabiliyorsunuz.

Crossout Mobile Özellikleri