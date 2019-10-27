Birbirinden güçlü yüzlerce savaş kahramanını yöneterek aksiyon dolu anlar geçireceğiniz Crossover: TheRanker, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı savaş aletleri ve özel yetenekleri bulunan güçlü karakterler arasından dilediğiniz seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmektir. Düşman askerleriyle savaşarak yavaş yavaş canlarını azaltabilir ve öldürücü hamleyi yaparak rakiplerinizi etkisiz hale getirebilirsiniz. Farklı rütbeler kazanmak için görevleri başarıyla tamamlamalı ve savaş haritası üzerinde ilerleyerek tüm düşmanları yok etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda karakterlerinize farklı özellikler ekleyebileceğiniz çeşitli makineler bulunmaktadır. Ayrıca onlarca silah ve aleti yer almaktadır. Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan Crossover: TheRanker, ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur. Sizde bu oyun ile kahramanınızı seçerek gövde gösterileri yapabilir rakiplerinizi alt ederek ödüller kazanabilirsiniz.