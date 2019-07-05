Küçük labirent boyunca bir küp al. Basit komut bloklarını kullanın ve küp hareketi için doğru programı oluşturun. Bu Android oyununda mantık yeteneklerinizi geliştirin ve programlamanın temellerini öğrenin.

Her seviyede labirent boyunca kübik bir kahraman götürmelisin. Küp her tarafa yuvarlanabilir. Küp rotasını planlamalı ve uygun bir program yapmalısınız. Tuzaklardan ve engellerden kaçınarak küpü alın. Bulmacaları çözerek programlamaya başlayın. Programlama becerilerinizi geliştirmek için çeşitli ve zorlu seviyelerde oynayın.

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