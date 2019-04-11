Futbol menajerlik oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Cyberfoot, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla indirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı takımdan dilediğinizi seçerek teknik direktörlük yapmak ve kupalar kazanmaktır. Takımınızı istediğiniz gibi yönetebilir ve genç oyuncular yetiştirerek yeni yıldızlar meydana getirebilirsiniz. Müsabakaları kazanarak para biriktirebilirsiniz. Bu parayı transfer harcamaları ve oyuncu gelişimleri için kullanabilirsiniz.

Oyunda uluslar arası liglerde, şampiyonlar liginde, libertadores kupasında ve daha onlarca farklı turnuvalarda boy gösterebilirsiniz. Turnuvalarda başarılı olarak kupalar kazanabilir ve takımınızı dünya sıralamasında üst sıralara taşıyabilirsiniz. Farklı ülkelerden farklı takımları çalıştırarak muhteşem bir kariyer oluşturabilir ve herkesin tanıdığı bir isim haline gelebilirsiniz.

Spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çekene Cyberfoot, dilediğiniz takımı kurarak çeşitli turnuvalara katılabileceğiniz ve menajerlik yapabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak göze çarpıyor. Oyuna ücretsiz olarak ulaşabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.