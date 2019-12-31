Mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan Cyberlords – Arcology, rakiplerinizle aksiyon dolu RPG savaşlarına katılarak birebir mücadele edeceğiniz benzersiz bir oyundur.

Bilim kurgu hikayeleri ve sürükleyici bölümleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, 2173 yılına yolculuk yaparak dünya düzeninin tamamen değiştiği bir dönemde kendi ordunuzu kurarak düşman birliklerini etkisiz hale getirmek için mücadele etmek ve ilginç savaş taktiklerinden yararlanarak rakiplerinizi mağlup etmektir.

İlginç kıyafetlere ve tasarımlara sahip onlarca savaş kahramanını yöneterek düşmanlarınızla aksiyon dolu savaşlar yapabilir ve ganimet toplayarak ordunuzu geliştirebilirsiniz.

Oyunda ekibinizde bulunan ölümcül silahlara sahip 4 farklı savaşçı yer almaktadır. Ayrıca 4 ayrı zorluk derecesi ve savaşlarda yararlanabileceğiniz ilginç taktikler bulunmaktadır.

Çağ atlayarak ilginç gezegenlerde nefes kesen savaşlara katılarak düşmanlarınıza diz çöktürmek için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz Cyberlords – Arcology, geniş bir kitleye sahip kaliteli bir yapımdır.