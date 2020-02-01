Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sürükleyici hikayeleri sayesinde soluksuz oynayacağınız Dangerous Fellows, birbirinden etkileyici görünüme sahip 5 romantik arkadaşla birlikte macera dolu bir serüvene atılacağınız ve zombilerden kaçarak hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Görsellerden ve diyaloglardan oluşan birbirinden heyecanlı hikayeleri ile oyunculara daha önce hiç tatmadıkları bir oyun deneyimi yaşatmayı amaçlayan bu oyunda yapmanız gereken, zombi istilasına uğrayan bir şehirde yaşam mücadelesi verirken bir anda karşınıza çıkan esrarengiz karakterle arkadaşlık kurmak ve macera dolu bir serüvene atılmaktır.

Zombiler tarafından öldürülmek üzereyken mucizevi bir şekilde sizi kurtaran ve kalbinizi fetheden birkaç çekici kahramanla birlikte romantik anlar geçirecek ve hayatınıza heyecan katacaksınız. Bağımlısı olacağınız ve soluksuz takip edeceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak oyuncularla buluşan Dangerous Fellows, yarım milyondan fazla oyun tutkunu tarafından benimsenen ve oldukça popüler olan kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.