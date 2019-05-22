Batı fantezisi MMORPG olarak “Dark Domain” gerçek karanlık bir tarza sahip ve çeşitli kahraman seçimi sunuyor. Oyunda çeşitli savaşlar, çoklu sosyal sistemler ve zindanların yanı sıra sunucular arası maçlar ve lonca savaşları bulabilirsiniz.

Gerçek zamanlı savaş ve harika dövüş efekti size daha önce hiç olmadığı kadar sürükleyici bir savaş deneyimini yaşatacak. Fantezi dünyasında dolaşımın heyecanını hissedin ve gücünüzü serbest bırakın. “Dark Domain”, etkileyici ve etkileyici karakterler yaratan bir dizi yüksek kaliteli orijinal tabloyu benimsemiştir. Yeteneğin etkisi o kadar göz kamaştırıcı ki savaşın sıcaklığını hissedeceksiniz.

Bu oyun size rol yapma dünyasında yepyeni bir deneyim yaşatacak. Sürükleyici vuruş hissi, kolay oynanış ve detaylı karakterler ile bunların hepsini tek bir oyunda yaşayabilirsiniz. Artık yalnız mücadele etmek zorunda değilsin. Eğer güçlü düşmanlarla karşılaşırsan, sana yardım etmek için lonca arkadaşlarını çağır.