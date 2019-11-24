İlginç yaratıklar üreterek nefes kesen savaşlara katılacağınız ve kendi dünyanızı inşa ederek yeni yerler fethedeceğiniz D.B.System, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve ücretsiz olarak ulaşacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ilginç konusu ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, dünyada gerçekleşen bir felaket sonrası hayatta kalan az sayıdaki canlıları yöneterek kendi ordunuzu kurmak ve vahşi yaşama karşı mücadele etmektir. İlginç yaratıklar ve farklı özelliklere sahip savaşçılardan yararlanarak rakiplerinizi savaş meydanına gömmeli ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Ayrıca seviye atlayarak yeni karakterlerin ve savaş aletlerinin kilidini açmalı ve savaşlarda daha güçlü bir duruş sergilemelisiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ve aksiyon dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyunudur.

Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan D.B.System, keyifli anlar geçireceğiniz kaliteli bir oyundur.