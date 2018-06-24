DC dünyasının onlarca farklı süper kahramanını barındıran DC: UNCHAINED oyununda süper kötü karakterlerle dövüşecek, yeteneklerini sergileyecek ve aynı zamanda maçları kazanacaksınız. Yepyeni DC karakterlerine yer veren bu oyunu indirin ve düşmanlara günlerini gösterin.

Favori DC Süper Kahramanını seçin ve hemen ardında süper kötüleri yok etme yarışında yerinizi alın. Pek çok farklı kombinasyona ve yeteneğe sahip olan 35'den fazla karakteri barındıran oyunda DC sanatının tadını çıkarın. Ayrıca yepyeni ortamlarda dövüşme imkanı tanıyan oyunda kendinizi kanıtlayın.

DC Evrende en iyi olmak için kendi Süper Kahramanınızı bulun ve Süper Takımınızı oluşturun. Hadi bu savaştaki yerinizi alın ve düşmanlara saldırın.



