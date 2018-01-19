İnsan gen havuzunda mutasyona neden olan ve evrimi hızlandıran Eko Virüs yardımıyla Gnosis'i keşfeden Profesör Edelstein, Gnosis'i yaymak için tüm insanlığa bunu yaydı. Ancak virüse tepki veremeyen insanlar zombiye dönüştü. İnsanlığın üçte ikisini zombi yapan Profesör, virüsü daha da yaymaya devam ediyor. İşte artık buna "dur" deme zamanı geldi. Sen ve ekibin Profesör Edelstein'ın planlarını durdurabilir ve insanı acımasız kaderinden kurtarabilir misiniz?

İnsanlığın geleceğini tehlikeye sokan bir virüs yüzünden Profesör Edelstein her zamankinden daha kötü biri oldu. Tüm insanlığı yok etmek isteyen ve herkesi zombiye veya mutanta çevirmek isteyen profesöre karşı bir ekip kurmanız gerekiyor. Sizin gibi sayısı bir hayli az olan insanları bulmalı ve Edelstein'e karşı savaşmalısınız. Ayrıca kuracağınızı takımı isterseniz hikaye modunda isterseniz de çevrimiçi olarak diğer rakiplerle savaştırabilirsiniz. Yani bu anlamda doğru taktikler kullanmalı ve doğru karakterler seçmelisiniz.

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